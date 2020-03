Club Tijuana-CF Pachuca: forasteiros motivados

Duelo da 10.ª jornada do torneio Clausura mexicano, com o Club Tijuana a receber a visita do Pachuca, num encontro que colocará frente a frente o 16.º e o 8.º, respetivamente.



Mais bem colocado, o conjunto forasteiro chega a este encontro com 14 pontos e vindo de quatro partidas seguidas sem perder no campeonato (três vitórias e um empate), ao passo que os da casa, com apenas 6 pontos, não vencem uma partida no campeonato desde a jornada inaugural.



No confronto direto, refira-se, o Pachuca também tem razões para sorrir, já que venceu os dois jogos disputados mais recentemente, tendo em ambos marcado quatro golos.