Club Tijuana-Monterrey: eis mais uma ronda do Apertura

Club Tijuana e Monterrey defrontam-se, na madrugada deste sábado (03h06 - hora de Portugal Continental), em jogo a contar para a 8.ª jornada do Apertura (campeonato mexicano de futebol).

À entrada para esta ronda, o Club Tijuana posiciona-se no 14.º lugar, com 7 pontos, fruto de duas vitórias, um empate e quatro derrotas, enquanto que o Monterrey encontra-se no 5.º posto, com 12 pontos, após somar três triunfos, três empates e uma derrota até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Club Tijuana registou uma vitória (Puebla), um empate (U.A.N.L. Tigres) e três derrotas (Atl. San Luís, Club León e U.N.A.M. Pumas), ao passo que o Monterrey somou dois triunfos (Club America e Juárez) e três empates (Santos Laguna, U.N.A.M. Pumas e Necaxa).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas formações, que somaram dois triunfos e um empate nos últimos cinco duelos entre si disputados.