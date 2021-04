Club Tijuana-Necaxa: duelo da zona inferior no México

Segue a ação no torneio clausura mexicano, com o Club Tijuana a receber a visita do Necaxa, num encontro da 16.ª ronda que colocará frente a frente o 15.º e o 18.º, respetivamente. Será uma partida entre duas equipas a assinar temporadas para esquecer, com apenas 16 e 11 pontos - entre si, estes dois conjuntos têm menos pontos do que os dois primeiros sozinhos...



Os da casa, em melhor posição, entram em campo vindos de três derrotas seguidas, sendo que nos últimos dez jogos apenas venceram dois duelos. Nos últimos nove sofreram sempre.



Quanto ao Necaxa, vem de três jogos seguidos sem ganhar, ainda que nos últimos dez tenha precisamente apenas um triunfo - mais cinco derrota se quatro empates.



Quanto ao confronto direto, contando a vitória do Necaxa por 2-0 no Apertura, por 2-0, há a destacar o facto de o Tijuana ter sofrido golos nos últimos três duelos e de em seis dos últimos oito ter sido a primeira equipa a sofrer.