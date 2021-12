Clube Brugge-Heverlee Leuven: por um lugar nas 'meias' da Taça belga

CÓD 265 Clube Brugge 1.27 Empate 4.45 Heverlee Leuven 5.9

Em encontro dos quartos-de-final da Taça da Bélgica, Clube Brugge e Heverlee Leuven encontram-se esta quinta-feira no Jan Breydel Stadium, numa partida que colocará frente a frente o 2.º e o 13.º no campeonato, respetivamente.Sem derrotas nos últimos três jogos, o Clube Brugge venceu cinco dos últimos seis encontros disputados no plano interno, sendo que nesta Taça deixou pelo caminho na eliminatória antes o Genk, numa eliminatória resolvida apenas nos penáltis.Por outro lado, há várias estatísticas a destacar nos de Brugge, como o facto de terem sido a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete encontros e de no mesmo período ambas as equipas terem marcado. Já em todos os últimos dez jogos houve pelo menos 3 golos no total.Quanto ao Heverlee Leuven, vem de uma vitória diante do St. Liège, que anulou uma série de três derrotas seguidas. Na ronda prévia desta Taça eliminou o Westerlo por 3-2, sendo que esse foi um dos sete encontros nos quais os visitantes nesta partida sofreram golos. Em cinco deles, refira-se, também marcaram e o marcador final teve pelo menos 3 golos.Quanto ao confronto direto, o Clube Brugge não perdeu nenhum dos últimos 3 jogos e nos últimos 13 marcou sempre pelo menos um golo. Falando em golos, em quatro dos últimos cinco jogos viram-se pelo menos 3 no marcador final e tentos de ambas as equipas. De notar, por fim, que este será o terceiro duelo direto esta épcoa, depois de um empate em Brugge a um golo e vitória do Club Brugge fora por 4-1.