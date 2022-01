Clube Brugge-Saint-Gilloise: surpreendente líder procura manter boa forma

CÓD 158 Clube Brugge 1.94 Empate 3.3 Saint-Gilloise 3.1

Encontro da 24.ª jornada da Liga belga, com um embate da zona superior da tabela entre o terceiro colocado Clube Brugge e o surpreendente líder Saint-Gilloise.Com 53 pontos, o Saint-Gilloise tem sido a grande sensação e entra neste encontro com uma margem de 7 pontos para o segundo colocado e 9 para o terceiro, que é o oponente nesta partida. Trata-se de uma equipa que leva sete jogos seguidos sem perder e dois a ganhar. Em seis dos últimos oito foi a primeira formação a marcar e também aquela que chegou ao descanso na frente.Quanto ao Clube Brugge, vem de um empate diante do St. Liège, num jogo no qual se atrasou ainda mais na perseguição ao surpreendente líder. Em termos de golos, apenas um dos últimos cinco encontros teve pelo menos 3 no total.Quanto ao confronto direto, o Clube Brugge venceu o único encontro da história entre estas duas equipas, naquela que foi uma das quatro derrotas do Saint-Gilloise esta época. Haverá vingança?