Col. Avalanche-TB Lightning: arranca a disputa da final do playoff da NHL

• Foto: Reuters

Arranca a disputa da final do playoff da NHL, com Colorado Avalanche e Tampa Bay Lightning a começarem a discussão do título em Colorado, numa partida agendada para a madrugada de quinta-feira. Equipa que acabou em terceiro na fase regular, os Avalanche terão do seu lado o factor casa, já que Tampa Bay foi somente oitavo.



No caminho para esta final, Tampa Bay deixou pelo caminho Toronto (4-3), Florida (4-0) e NY Rangers (4-2), ao passo que Colorado afastou Nashville (4-0), St. Louis (4-2) e Edmonton (4-0). Contas feitas, os Avalanche disputaram 14 encontros até esta final no 'post season', ao passo que os Lightning tiveramd e jogar 17.



Em termos individuais, neste playoff a figura no lado dos de Colorado é Cale Makar, com 22 pontos, fruto de 5 golos e 17 assistências. Nos golos o destaque é Nathan MacKinnon, com 11. Do lado oposto, Nikita Kucherov evidencia-se com 23 pontos, com 16 assistêncais e 7 golos. Nos golos, o destaque é Steven Stamkos, com 9.



No que ao confronto direto diz respeito, este será o segundo jogo da temporada, havendo por agora vantagem dos de Colorado, com dois triunfos. Primeiro por 4-3, após prolongamento, e depois por 3-2. Este último jogo, refira-se, foi o único dos últimos cinco no qual não houve 6 ou mais golos.

Por Record