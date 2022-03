Colchester United-Forest Green Rovers: duas equipas em fases distintas

CÓD 199 Colchester Utd. 3.1 Empate 3.05 Forest Green R. 1.87

Duelo da 38.ª jornada da League Two, a colocar frente a frente duas formações em posições distintas na tabela e que, ao contrário dos que as suas colocações denunciam, vivem também fases opostas.Líder na tabela, com 69 pontos, o Forest Green Rovers está a viver a sua pior fase da época, com sete jogos seguidos sem ganhar e oito consecutivos a sofrer. Nesses sete encontros, refira-se, sofreu 3 das 5 derrotas que tem esta temporada. Em termos de outros dados estatísticos, o Forest Green Rovers foi a primeira equipa a sofrer em sete dos últimos oito jogos, sendo que ao intervalo perdia em cinco dos últimos sete.Quanto ao Colchester United, é 20.º com 39 pontos, mas nos últimos sete encontros tem claramente um registo mais positivo que o líder, já que somou nesse período 8 pontos, fruto de duas vitórias e dois empates. Em termos de estatística de destacar o registo de golos, com o Colchester United a ter sido a primeira equipa a sofrer em quatro dos últimos cinco encontros.Em relação ao confronto direto, nota inicial também para os golos, já que o Forest Green Rovers foi a primeira equipa a marcar e ao intervalo estava na frente em quatro dos últimos cinco encontros. Na primeira volta, em janeiro, essa tendência confirmou-se, com um triunfo por 2-0.