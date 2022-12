Coleraine-Crusaders: separados por 6 pontos

CÓD 165 Coleraine FC 2,8 Empate 3,2 Crusaders FC 2

Em jogo da 19.ª jornada do campeonato norte-irlandês, Coleraine e Crusaders encontram-se esta sexta-feira numa partida que colocará frente a frente o sexto e o segundo colocados, respetivamente.Com 36 pontos, o Crusaders tem 11 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, contando até ao momento com 38 golos marcados (é o melhor ataque) e 22 sofridos. Nos últimos três encontros não perdeu nenhum, tendo somado duas vitórias e um empate nesse período.Quanto ao Coleraine, vem de cinco jogos sem perder e de três vitórias seguidas, que permitiram cimentar o sexto posto, agora com 30 pontos, mercê de 9 triunfos, 3 empates e 6 derrotas - com 30 golos marcados e 17 sofridos.Em termos de confronto direto, o Crusaders leva quatro jogos sem perder diante deste oponente e três a ganhar. Em termos de golos, apenas dois dos últimos oito jogos tiveram 3 ou mais. Curiosamente, ambos os encontros foram os mais recentes: 4-1 na segunda volta da época passada e 2-1 na atual.