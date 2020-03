Colo Colo-Ath. Paranaense: duelo entre equipas com sortes distintas no jogo de abertura

Os chilenos do Colo Colo recebem, esta quarta-feira, os brasileiros do Athletico Paranaense, em jogo a contar para a 2.ª jornada do grupo C da Libertadores, num encontro que coloca frente-a-frente duas formações que registaram resultados distintos no jogo de abertura da prova.



Na primeira jornada, o Colo Colo perdeu (2-0) na visita ao terreno dos bolivianos do Wilstermann, jogo que ficou decidido com golos de Ricardo Pedriel (58') e um auto-golo (90+4') do guarda-redes da formação chilena, Brayan Cortes.



Já a formação brasileira, comandada por Dorival Silvestre Junior, venceu (1-0) na receção aos uruguaios do Peñarol, numa partida que ficou resolvida com um golo de Guilherme Bissoli Campos, aos 77 minutos.



De notar que este será o primeiro encontro de sempre entre as duas formações.



