Colômbia-Equador: ação na Copa América

Arranca a disputa da fase final da Copa América, com a Colômbia a jogar diante do Equador, num encontro do Grupo B a disputar em Cuiabá, na Arena Pantanal.



Vinda de um empate e uma vitória nos jogos mais recentes, de qualificação para o Mundial, os colombianos contam no seu plantel com Luis Diaz, Mateus Uribe e Seba Pérez, três jogos da Liga NOS que espreitam um lugar no onze inicial de Reinaldo Rueda.



Quanto ao Equador de Gonzalo Plata, chega a este jogo depois de dois desaires nos jogos mais recentes, diante do Brasil e Peru, mas a verdade é que numa fase final, a disputar na totalidade no Brasil, tudo pode acontecer.



Olhando ao confronto direto, note-se que o Equador venceu o jogo mais recente, por claríssimos 6-1, num resultado totalmente inesperado depois das quatro vitórias anteriores dos colombianos. Ainda assim, mesmo tendo perdido o jogo mais recente, a Colômbia marcou em todos últimos cinco encontros aos equatorianos, sendo que apenas num não foi a primeira equipa a fazê-lo.

CÓD 185 Colômbia 1.76 Empate 3.03 Equador 4.13