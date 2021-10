Colômbia-Equador: duelo importante na corrida pelo Mundial'2022

Duelo de equipas que estão na zona de apuramento para o Mundial'2022, com a Colômbia a receber a visita do Equador, num duelo que colocará frente a frente o quinto e o terceiro colocados, respetivamente. Separados por duas posições, colombianos e equatorianos têm 1 ponto entre si, sendo que a equipa que vencer dará um passo importante rumo ao apuramento, já que manterá o sexto colocado Paraguai a uma distância minimamente segura.



Com 16 pontos, o Equador tem cinco vitórias, um empate e cinco derrotas, contando com 20 golos marcados e 13 sofridos. Vem de uma derrota surpreendente diante da Venezuela, uma equipa que tinha até então apenas o registo de um triunfo.



Quanto à Colômbia, tem três vitórias, seis empates e duas derrotas e conta com 16 golos marcados e 16 sofridos. A turma cafetera não perdeu nenhum dos últimos seis jogos, sendo que o último desaire foi nas meias-finais da Copa América, ao pés da Argentina. Nos jogos dos colombianos, refira-se, apenas um dos últimos cinco jogos tiveram mais do que 3 golos, sendo que cinco dos últimos sete tiveram golos de ambas as equipas.



Falando em golos, note-se que a Colômbia leva seis jogos seguidos a marcar ao Equador, sendo que em quatro deles foi mesmo a primeira equipa a faturar. Apesar desse registo, refira-se que apenas dois dos últimos dez duelos entre colombianos e equatorianos tiveram mais do que 3 golos. O mais recente foi na Copa América, com vitória colombiana por 1-0.

CÓD 104 Colômbia 1.65 Empate 3.4 Equador 4.8