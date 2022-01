Colômbia-Peru: apuramento direto para o Qatar pode estar em jogo

CÓD 111 Colômbia 1.66 Empate 3.25 Peru 5

Duelo de extrema importância na luta pelo apuramento sul-americano para o Mundial'2022, com Colômbia e Peru a defrontarem-se na noite de sexta-feira no Estadio Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla, numa partida que colocará frente a frente o 4.º e o 5.º colocados.Ambas as equipas têm 17 pontos, pelo que, com quatro jogos pela frente, quem vencer dará um passo de gigante para assegurar a derradeira vaga de apuramento direto para o Qatar.Com Luis Diaz como grande figura, a Colômbia não atravessa propriamente uma grande fase, já que nos últimos oito jogos da fase de apuramento apenas venceu um, tendo empatado seis e perdido um. Em termos de golos, os colombianos têm um registo pouco esperado para uma equipa que luta pelo acesso à fase final: 16 marcados e 17 sofridos.Quanto ao Peru, tem também registo negativo nos golos (15 marcados e 20 sofridos), sendo que no passado recente tem uma fase bem mais positiva, com quatro vitórias nos últimos oito encontros do apuramento.Quanto ao confronto direto, a Colômbia venceu três dos últimos quatro encontros - todos disputados em 2021. Dois deles foram na Copa América, prova na qual os peruanos venceram na fase de grupos, tendo os colombianos vencido depois na partida do 3.º e 4.º lugares. Como será desta?