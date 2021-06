Colômbia-Peru: duelo da Copa América

Ainda sem derrotas na fase de grupos da Copa América, apesar de ter desiludido diante da Venezuela, a Colômbia joga na madrugada de segunda-feira diante do Peru, num duelo do Grupo B do torneio sul-americano no qual terá de jogar sem o portista Luis Díaz, expulso na partida mais recente.



Sem perder há quatro partidas, a Colômbia tem o favoritismo do seu lado, tanto pelo registo recente mas também pelo confronto direto, já que leva três vitórias seguidas diante dos peruanos e 16 jogos consecutivos sem perder. Nos últimos sete encontros, refira-se, os colombianos foram a primeira equipa a marcar e nos últimos três ganharam sem sofrer golos.



Falando em golos, note-se que o Peru leva dez jogos seguidos a encaixar, sendo que no mais recente foi um verdadeiro saco de pancada do Brasil, com goleada (sem forçar) por 4-0. Nesse duelo, refira-se, confirmou-se a tendência para termos mais do que 3 golos nos jogos do Peru, tal como se viu em cinco dos últimos sete jogos disputados.



Por fim, voltando ao confronto direto, note-se que o último duelo entre estas duas equipas foi no início do mês, com vitória colombiana por 3-0 num jogo da qualificação para o Mundial'2022.

CÓD 149 Colômbia 1.59 Empate 3.17 Peru 5.09