Colômbia-Uruguai: com a mira no Mundial

Aí está a terceira jornada da fase de qualificação sul-americana para o Mundial'2022, com a Colômbia de Carlos Queiroz a receber em Barranquilla a visita do Uruguai, num duelo entre duas equipas que, em condições normais, serão favoritas a apurarem-se sem grandes surpresas para a fase final no Qatar.



Com 4 pontos em dois jogos e ainda sem perder, a Colômbia entra em campo vinda de um empate no Chile, ao passo que o Uruguai de Darwin Nuñez (e sem Coates) chega a este jogo com 3 pontos e na sequência de uma derrota sempre dolorosa na visita ao Equador. Para mais, nessa partida os uruguaios ampliaram para cinco os jogos consecutivos a sofrer (e também a marcar).



Quanto a estatísticas do lado colombiano, note-se o registo de quatro jogos seguidos sem perder por parte dos pupilos de Carlos Queiroz, que em quatro dos últimos cinco duelos conseguiram mesmo ser a primeira equipa a marcar. Na única em que tal não sucedeu... perdeu.



Relativamente ao confronto direto, estas duas equipas não se enfrentam desde 2016, na altura na campanha rumo ao Mundial da Rússia, numa dupla jornada na qual o Uruguai venceu em casa por 3-0 e se registou um empate a dois na Colômbia. Irá a história repetir-se?