Colômbia-Venezuela: duelo em português nos bancos

Encontro com um toque português, com a Colômbia de Carlos Queiroz a receber na madrugada deste sábado a visita da Venezuela de José Peseiro, num encontro que marcará o arranque da qualificação sul-americana para o Mundial'2022.



Sem jogar há praticamente um ano, colombianos e venezuelanos terão nesta partida a chance de começar da melhor forma as respetivas campanhas de apuramento, sendo que por estatuto e tradição são os da casa aqueles que terão favoritismo.



Refira-se que a Venezuela não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos que disputou, ao passo que a Colômbia vem de dois triunfos seguidos. Quanto ao confronto direto, de notar que a Colômbia não perdeu nenhum dos últimos quatro jogos que disputou diante da Venezuela, o mais recente com um nulo.