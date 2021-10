Colón Santa Fé-Banfield: 9.º contra 22.º na Argentina

Num jogo da 14.ª jornada do campeonato argentino, Colón de Santa Fe e Banfield encontram-se na madrugada de terça-feira no Estadio Brigadier Estanislao Lopez, numa partida que colocará frente a frente o 9.º e o 22.º, respetivamente.



Com 19 pontos, o Colón tem até ao momento 5 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, e apesar de estar na metade superior apresenta um registo negativo de golos, com 10 marcados e 15 sofridos. Nos últimos sete jogos venceu apenas um, perdeu três e empatou os outros três.



Quanto ao Banfield, está na 22.ª posição com 13 pontos, fruto de 2 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, sendo que a nível de golos está bem melhor do que o Colón, visto ter marcado os mesmos 10, mas ter sofrido apenas 13. Nos últimos sete jogos venceu apenas um - o mais recente -, empatou quatro e perdeu dois.



Em relação a estatísticas, note-se que habitualmente há poucos golos nas partidas destes dois conjuntos. No caso do Colón apeans um dos últimos seis jogos teve mais do que 3 golos, ao passo que no Banfield apenas dois dos últimos dez os tiveram.



Em relação ao confronto direto a nota é a mesma: menos de 3 golos em seis dos últimos oito jogos, sendo que curiosamente a exceção foram precisamente os dois últimos duelos, com 3 golos em ambos - 3-0 para o Colón e 2-1 para o Banfield.

CÓD 362 Colón Santa Fé 2.09 Empate 2.85 Banfield 3.2