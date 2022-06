Colón Santa Fé-River Plate: à procura da primeira vitória

Duelo entre duas equipas que ainda não venceram no campeonato argentino esta época, com o Colón Santa Fé a receber esta quarta-feira, pelas 23 horas de Lisboa, a visita do River Plate, em jogo da 3.ª jornada da prova. Apesar de não terem ganho, a verdade é que estas duas equipas ainda não perderam - empataram ambas as partidas.



Olhando a esses dois jogos, o destaque acaba por ser o River, que nesses dois jogos se ficou por dois nulos, isto quando nas oito partidas anteriores tinha marcado 27 - em dois deles marcaram logo 15, ao ganharem por 8-1 e 7-0.



Falando em golos, o registo do Colón Santa Fé também não é negativo, já que apenas um dos últimos seis jogos não teve 3 ou mais golos. Nos seis mais recentes ambas as equipas marcaram e nos últimos sete o Colón Santa Fé sofreu sempre.



Quanto ao confronto direto, os golos também são a nota de ordem: dos últimos cinco apenas um não teve pelo menos 3. No mais recente, em dezembro, o River ganhou por 4-0, sito depois de em julho ter perdido em casa por 2-1.

Por Record