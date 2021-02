Colón Santa Fé-San Lorenzo: ação na Argentina

Encontro do Grupo B da Copa de la Liga Profesional, com Colón de Santa Fé e San Lorenzo a encontrarem-se na madrugada de terça-feira no Estádio Brigadier Estanislao Lopez, numa partida entre duas equipas que na jornada inaugural conseguiram vencer.



Os da casa ganharam por 3-0 diante do Central Córdoba, ao passo que os visitantes neste duelos ganharam em casa do Arsenal, por 2-1. Curiosamente, o San Lorenzo ganhou um outro encontro a meio da semana, mas para a Copa Argentina e por 3-0.



Olhando ao confronto direto, o Colón não perdeu nenhum dos últimos três duelos diante do San Lorenzo, sendo que nos quatro últimos ambas as equipas marcaram. No mais recente, em dezembro, viu-se um pouco usual empate a dois golos. Iremos novamente tem golos com fartura?

CÓD 411 Colón Santa Fé 2.38 Empate 2.86 San Lorenzo 2.47