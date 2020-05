Colónia-Fortuna Düsseldorf: regresso aos triunfos na mira

Vindos de empates na ronda de regresso da Bundesliga, disputada na semana passada, FC Colónia e Fortuna Düsseldorf defrontam-se este domingo numa partida da 27.ª jornada do campeonato alemão na qual ambas procurarão um triunfo que lhes permita melhorar as atuais situações na tabela classificativa.



Nesse sentido, os visitantes são aqueles que mais desesperados estão por um triunfo, já que estão em antepenúltimo, com 23 pontos, a 4 pontos do 15.º, sendo que nesta partida colocarão em jogo uma série negativa de quatro jogos seguidos sem vencer.



Quanto ao Colónia, está bem mais tranquilo, pois é 10.º, com 33 pontos, entrando nesta partida numa sequência de três jogos seguidos a sofrer. Ainda assim, há estatísticas positivas a destacar dos da casa, nomeadamente o facto de ter sido a primeira equipa a marcar e ter chegado ao intervalo na frente em quatro dos mais recentes cinco encontros. Por outro lado, ainda falando em golos, de notar que os nove jogos mais recentes do Colónia tiveram três ou mais golos.



A finalizar, um olhar no confronto direto, onde há um equilíbrio total, com uma vitória para cada lado e um empate. Ainda assim, há a referir que o Colónia sofreu sempre golos diante do Fortuna. Como será desta vez?

CÓD 144 FC Colónia 1.73 Empate 3.82 F. Düsseldorf 4.04