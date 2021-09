Colónia-Greuther Fürth: último desespera por uma vitória

Encontro da sétima jornada da Bundesliga, com o sétimo colocado Colónia a receber a visita do Greuther Fürth, uma equipa que entra nesta partida no último posto, com apeans 1 ponto conseguido em seis partidas disputadas.



Recém promovido, o conjunto visitante leva 17 encontros seguidos a sofrer golos, 12 sem ganhar e 4 derrotas consecutivas. Para mais, em cinco dos últimos seis duelos ao intervalo já perdia e tinha sido a primeira equipa a sofrer. Falando em golos, em sete dos últimos nove duelos do Greuther Fürth viram-se pelo menos 3 golos no total.



Quanto ao Colónia, está em situação bem mais positiva, mas a verdade é que leva três jogos seguidos a empatar. Tem 9 pontos e nos últimos nove duelos... sofreu e marcou sempre. Em quatro dos últimos cinco foi a primeira equipa a faturar.



Por outro lado, olhando ao confronto direto, o Colónia não perdeu nenhum dos últimos quatro duelos diante deste oponente, ganhando dois (os mais recentes) e empatando os outros. Todos estes duelos foram no escalão secundário.

CÓD 205 FC Colónia 1.48 Empate 4.5 Greuther Fürth 5.5