Colónia-Holstein Kiel: primeira mão do playoff de acesso à Bundesliga

Colónia e Holstein Kiel defrontam-se, esta quarta-feira, em jogo a contar para a primeira mão da final do playoff de acesso ao principal escalão alemão de futebol (Bundesliga), num encontro que colocará frente a frente duas equipas que somaram resultados algo semelhantes nas últimas cinco partidas realizadas.

À entrada para este encontro, o Colónia registou três vitórias (RB Leipzig, Augsburgo e Schalke 04), um empate (Hertha Berlim) e uma derrota (Friburgo), enquanto que o Holstein Kiel somou três triunfos (St. Pauli, Hannover e Regensburg) e dois desaires (Karlsruher e Darmstadt).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Colónia, equipa que venceu um dos dois duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Holstein Kiel a não conseguir melhor do que um empate no outro embate.