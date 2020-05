Colónia-Mainz: equipas com registos similares esta temporada e que procuram um novo começo

FC Colónia e Mainz 05 disputam, este domingo, mais um jogo da jornada 26 da Bundesliga, a ronda que marcou o regresso - que teve início no sábado - do campeonato alemão, depois de cerca de dois meses suspenso devido ao surto do novo coronavírus.

Separadas por seis pontos, Colónia (10.º classificado, com 32) e Mainz (15.º, com 26) procuram voltar da melhor forma possível à prova e, se possível, logo com um triunfo, algo que ambas não conseguiram no último encontro disputado para a Bundesliga.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Colónia registou três triunfos (Hertha Berlim, Schalke 04 e Paderborn) e duas derrotas (Bayern Munique e Borussia Monchengladbach, este último na 25.ª jornada da prova). Já o Mainz somou duas vitórias (Hertha Berlim e Paderborn), dois empates (Schalke 04 e Düsseldorf) e uma derrota (Wolfsburgo).

Colónia e Mainz tinham - até ao momento em que o futebol parou em toda a Europa - vindo a ser duas equipas com resultados muito similares, resultado disso mesmo é o saldo que demonstram - para além da pontuação - entre golos marcados e sofridos. A formação da casa tem, até ao momento, 39 golos marcados e 45 sofridos, enquanto que o Mainz marcou por 34 ocasiões e sofreu por 53 vezes.

No que toca ao confronto direto recente, destaque para duas vitórias para cada uma das formações nos últimos cinco duelos entre ambas as equipas, tendo obtido ainda um empate (1-1) a 7 de abril de 2018. De notar ainda que em todos os últimos cinco encontros entre as duas formações registaram-se sempre golos.