Colónia-RB Leipzig: regresso às vitórias na mira

No fecho da jornada 29 da Bundesliga, FC Colónia e RB Leipzig encontram-se esta segunda-feira pelas 19h30 na RheinEnergieStadion, num duelo que colocará frente a frente o 11.º e o 4.º colocados, respetivamente.



Mais bem posicionado na tabela, com 55 pontos, o conjunto forasteiro chega a este encontro na luta pela Liga dos Campeões e vindo de uma série positiva de dez encontros consecutivos sem perder, ainda que na jornada anterior, a meio da semana, tenha tropeçado diante do Hertha Berlim (2-2).



Quanto ao Colónia, está relativamente tranquilo a meio da tabela, com 34 pontos, ainda que esteja numa fase claramente menos boa, com quatro jogos seguidos sem vencer e cinco consecutivos a sofrer. Neste regresso da Bundesliga, por exemplo, alcançou dois empates e uma derrota, com sete golos sofridos e cinco marcados. E por falar em golos, de notar que os últimos nove jogos do Colónia tiveram pelo menos três golos, sendo que nos cinco mais recentes ambas as equipas marcaram.



Quanto ao confronto direto, golos também é algo habitual, com três ou mais tentos em quatro dos últimos cinco e com ambas as equipas a marcar na última mão cheia de jogos. No plano individual, de referir que RB Leizpig foi o primeiro conjunto a marcar nesses últimos cinco jogos, tendo sido a equipa a chegar ao intervalo na frente em quatro deles. Na primeira volta, por exemplo, registou uma vitória clara por 4-1. Como será desta vez?

CÓD 141 FC Colónia 5.07 Empate 4.34 RB Leipzig 1.52