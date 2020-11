Colónia-Union Berlin: fecho de jornada na Alemanha

No fecho da jornada 8 da Bundesliga, Colónia e Union Berlin encontram-se no RheinEnergieStadion, numa partida na qual estarão frente a frente o 16.º e o 5.º colocados, respetivamente.



Separados por 9 pontos, está em melhor posição o conjunto de Berlim, que entra em campo com 12 pontos e numa sequência bem positiva, com seis jogos seguidos sem perder, nos quais conseguiu três vitórias e três empates. Para lá desse dado, há ainda a realçar algumas estatísticas a referir: em cinco dos últimos seis duelos foi o Union Berlin a primeira equipa a marcar, sendo que em quatro dos mais recentes cinco ambas as equipas conseguiram fazê-lo.



Quanto ao Colónia - que tem em dúvida Florian Kainz, Benno Schmitz, Jonas Hector, Robert Voloder, Sebastian Andersson e Anthony Modeste -, tem somente 3 pontos e ainda não venceu esta temporada. Leva igualmente sete partidas consecutivas a sofrer golos, sendo que foi sempre a primeira equipa a fazê-lo. Por outro lado, apesar de sofrer, também conseguiu marcar sempre na última meia dúzia de partidas.



Note-se que o Union Berlim tem quatro baixas certas - Joel Pohjanpalo, Anthony Ujah, Nico Schlotterbeck e Marius Bülter - e ainda três dúvidas - Akaki Gogia, Keita Endo e Christian Gentner.



A fechar, um olhar ao confronto direto, que mostra uma estatística nada famosa para o Colónia. É que a equipa que atuará em casa nesta partida sofreu sempre golos na última meia dúzia de partidas diante dos de Berlim, sendo que nesses duelos venceu dois, perdeu três e empatou um outro. No mais recente, jogado em agosto e de cariz particular, conseguiu vencer por 2-1.

CÓD 157 FC Colónia 2.63 Empate 3.2 FC Union Berlin 2.54