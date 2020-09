Colorado Avalanche-Dallas Stars: série empatada após seis encontros

Colorado Avalanche e Dallas Stars defrontam-se, esta sexta-feira, naquele que será o 7.º encontro entre as duas equipas a contar para os quartos-de-final do playoff na NHL (campeonato norte-americano de hóquei no gelo).

De ressalvar que os últimos seis jogos disputados por cada uma das equipas, foram realizados entre si, com ambas a registarem três triunfos e três derrotas, num total de seis encontros até ao momento travados.

Nas meias-finais, o vencedor desta eliminatória irá travar forças com Vegas Golden Knights, que vencem neste momento a série por 3-2, ou com os Vancouver Canucks.