Colorado Avalanche-LA Kings: encontro da West Divison

Colorado Avalanche e Los Angeles Kings defrontam-se, na madrugada deste sábado (02h00, horário de Portugal Continental), num encontro que colocará frente a frente duas equipas separadas por apenas dois pontos na tabela classificativa da West Divison.

À entrada para esta ronda, os Colorado Avalanche posicionam-se no 4.º lugar, com 30 ponto, após somar 14 vitórias (três delas em OT) e dez derrotas (duas em OT), enquanto que os Los Angeles Kings encontram-se no 5.º posto, com 28 pontos, após somar onze triunfos (dois em OT) e 14 derrotas (seis em OT) até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Colorado Avalanche registaram três vitórias (San Jose Sharks, Anaheim Ducks e Arizona Coyotes) e duas derrotas (Anaheim Ducks e Arizona Coyotes), ao passo que os Los Angeles Kings somaram dois triunfos (St. Louis Blues e Anaheim Ducks) e três desaires (Arizona Coyotes, St. Louis Blues e Anaheim Ducks).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Los Angeles Kings, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas formações, com os Colorado Avalanche a levar a melhor nos dois restantes embates.