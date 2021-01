Colorado Avalanche-San Jose Sharks: com os mesmos pontos na tabela

Ainda numa fase prematura da temporada, Colorado Avalanche e San Jose Sharks encontram-se na madrugada de quarta-feira no Pepsi Center, numa partida na qual estarão frente a frente duas equipas com os mesmos 6 pontos, fruto de três vitórias.



Vindo de uma derrota fora de casa, diante dos Anaheim Ducks, os de Colorado voltam a casa com esperança de retomar o rumo ganhador - ganharam por 8-0 no último jogo que disputaram no seu reduto -, ao passo que os Sharks venceram na última partida que disputaram, ao baterem os Minnesota Wild por 5-3.



Olhando a estatísticas, de destacar o facto de quatro dos seis jogos dos Sharks esta temporada terem tido pelo menos 6 golos, ao passo que no caso dos Avalanche esse registo de golos se viu em apenas dois duelos. E por falar em golos, note-se que estas duas equipas ainda não ficaram em branco na presente temporada.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra uma ligeira vantagem de Colorado nos últimos nove jogos: cinco vitórias contra quatro dos de San Jose. Duas dessas vitórias aconteceram nos jogos mais recentes, ambos no ano civil de 2020, por 4-0 e 4-3. Como será desta vez?