Colorado Avalanche-TB Lightning: anfitriões em vantagem na final do playoff da NHL

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Colorado Avalanche e Tampa Bay Lightning defrontam-se, na madrugada deste domingo, a partir das 01:00 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o segundo duelo da final do playoff do Campeonato Nacional norte-americano de hóquei no gelo (NHL), num encontro em que os anfitriões estão em vantagem depois de terem vencido o jogo 1 (4-3).

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Colorado Avalanche registaram cinco vitórias consecutivas (quatro diante dos Edmonton Oilers e outra frente aos Tampa Bay Lightning), enquanto que os Tampa Bay Lightning somaram quatro triunfos (todos diante dos New York Rangers) e um desaire (Colorado Avalanche).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade dos Colorado Avalanche, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os Tampa Bay Lightning a levarem a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período de tempo.