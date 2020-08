Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights: duelo entre os lugares cimeiros

Colorado Avalanche e Vegas Golden Knights defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para mais um jogo do Placement Group, prova que dá acesso ao play-off da NHL (campeonato norte-americano de hóquei no gelo).

À entrada para esta ronda, os Colorado Avalanche posicionam-se no 1.º lugar do grupo da conferência oeste, com duas vitórias diante dos Dallas Stars e St. Louis Blues, enquanto que os Vegas Golden Knights encontram-se na 2.ª posição, fruto de um triunfo diante dos Dallas Stars, o único jogo que disputaram até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados para a todas as competições, os Colorado Avalanche registaram quatro triunfos (New York Rangers, Minnesota Wild, St. Louis Blues e Dallas Stars) e uma derrota (Los Angeles Kings). O mesmo registo fizeram os Vegas Golden Knights, que venceram os Calgary Flames, os Edmonton Oilers, os Arizona Coyotes e ainda os Dallas Stars, perdendo apenas diante dos Winnipeg Jets.

Relativamente ao confronto direto recente, os Colorado Avalanche registaram quatro triunfos nos últimos cinco duelos entre as duas equipas disputados, enquanto que os Vegas Golden Knights venceram o restante.