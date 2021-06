Colorado Avalanche-Vegas Golden Knights: equipa da casa em grande forma

Depois da vitória por 7-1 conseguida na primeira partida, Colorado Avalanche procura na madrugada de quinta-feira dar novo passo importante rumo à próxima fase do playoff da NHL, numa partida frente aos Vegas Golden Knights onde irá entrar certamente moralizada, até porque com esse triunfo já leva dez jogos seguidos a ganhar e marcando pelo menos 3 golos em nove desses encontros.



Quanto aos de Las Vegas, nos últimos dez encontros venceram apenas cinco jogos, sendo que no aspeto defensivo têm estado claramente menos bem, já que contam com uma média de 2,2 golos sofridos, contra os 2,8 marcados. Já os Avalanche têm média de 4,6 golos marcados e 1,4 sofridos.



Relativamente ao confronto direto, note-se que o registo da atual temporada é de cinco triunfos de Colorado e quatro de Las Vegas. Como será o décimo duelo do ano?

CÓD 286 Col. Avalanche 1.82 Empate 4.19 Vegas G Knights 3.33