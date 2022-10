Colorado Avalanche-Winnipeg Jets: vem aí mais um festival de golos?

CÓD 457 Col. Avalanche 1,68 Empate 4,6 Winnipeg Jets 3,75

Duelo da Conferência Oeste da NHL, com Colorado Avalanche e Winnipeg Jets a encontrarem-se na madrugada desta quinta-feira na Ball Arena, num duelo no qual ambas as equipas tentarão a sua segunda vitória da temporada. A diferença aqui é que os Avalanche vão disputar o seu terceiro jogo, ao passo que os Jets jogaram apenas por uma vez até agora.Com Mikko Rantanen em evidência, com a sua contribuição para cinco dos oito golos da equipa de Colorado, os Avalanche chegam a este jogo vindos da derrota diante de Calgary, um resultado que tentarão apagar da memória. Do lado oposto, Mark Scheifele destaca-se pelos seus dois golos, que foram decisivos na vitória por 4-1 sobre os NY Rangers no arranque.Em termos de confronto direto, apenas um dos últimos cinco jogos entre estas equipas não teve mais do que 5 golos, sendo que curiosamente foi o mais recente, na vitória de Winnipeg por 4-1. Nos anteriores, três deles na época passada, o total de cada um foi sempre alto, com especial destaque para os do ano passado, com 'scores' de 7-1, 6-3 e 5-4. Vem aí mais um festival de golos?