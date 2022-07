Colorado Rapids-Austin FC: em posições distintas na tabela

CÓD 143 Colorado Rapids 1.71 Empate 3.55 Austin FC 4.05

Encontro de equipas da Conferência Oeste da Major League, com um embate entre formações que ocupam posições bem distintas na tabela. Segundo colocado, com 31 pontos, o Austin FC terá pela frente um Colorado Rapids que é 12.º, com 19.Com 9 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, 32 golos marcados e 20 sofridos, o Austin FC vem de três jogos seguidos sem perder, com duas vitórias e um empate no registo. Em seis dos últimos oito encontros houve golos de ambas as equipas e um total de 3 ou superior, sendo que curiosamente as exceções aconteceram em dois dos últimos três jogos.Quanto ao Colorado Rapids, tem 5 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Marcou 17 golos e sofreu 21 e leva três jogos seguidos sem ganhar e a sofrer golos.Em relação ao confronto direto, a estatística a destacar prende-se com o registo de três jogos consecutivos do Colorado Rapids a marcar ao Austin FC.