Colorado Rapids-LA Galaxy: visitantes em crise

Encontro de equipas da Conferência Oeste da Major League Soccer, com os Colorado Rapids a receberem a visita do LA Galaxy, num embate que colocará frente a frente o oitavo e o 12.º, respetivamente.



Em melhor posição, a equipa de Colorado tem 19 pontos e vem de duas vitórias consecutivas, tendo pela frente um conjunto californiano que vai em cinco desaires consecutivos, um deles perante precisamente estes mesmo Rapids.



Aliás, os Rapids são mesmo uma autêntica besta negra no passado recente para os Galaxy, já que perderam cinco dos últimos seis duelos disputados. Irá a história repetir-se?

CÓD 238 Colorado Rapids 1.88 Empate 3.53 LA Galaxy 3.13