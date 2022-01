Columbus Blue Jackets-TB Lightning: duelo de equipas da Conferência Este da NHL

• Foto: Reuters

Encontro entre equipas da Conferência Este da NHL, com os Columbus Blue Jackets a receberem na madrugada de quarta-feira a visita dos Tampa Bay Lightning, numa partida que colocará frente a frente o 11.º e o 3.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, os de Tampa Bay têm 47 pontos em 34 jogos, mas chegam a este jogo vindos de três derrotas seguidas. Já os Blue Jackets têm 31 em 30 encontros e nos últimos três encontros venceram um e perderam dois.



Em termos individuais, Oliver Bjorkstrand é o jogador com mais pontos nos de Columbus, com 23, ao passo que Boone Jenner é o melhor marcador (12) e Jakub Voracek o melhor assistente, com 22 passes para golo. Do lado oposto, Steven Stamkos é o melhor marcador (16) e jogador com mais pontos (39), ao passo que Victor Hedman é o melhor assistente, com 27 passes certeiros.



A finalizar, um olhar ao confronto direto, que nos mostra três vitórias seguidas de Tampa Bay, ambas conseguidas no playoff da época passada - nuam série na qual venceram a seis jogos (por 4-2). No total da época disputaram oito encontros, com o blanaço a ser de cinco triunfos de Tampa e três de Columbus.

Por Record