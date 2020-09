Columbus Crew-Cincinnati: volta o público à MLS

Líder da Conferência Este da Major League, Columbus Crew vai procurar este domingo manter a sua boa campanha na prova, num duelo diante do FC Cincinnati no qual irá contar com o aliciante extra de ter nas bancadas cerca de 1500 adeptos.



Com 20 pontos na tabela, os Crew venceram dois dos quatro duelos que disputaram no pós playoff, ao passo que do lado contrário estará uma equipa que ainda não conseguiu qualquer triunfo - somou três empates e uma derrota. Aliás, pior do que isso é o facto de já serem quatro jogos consecutivos sem marcar, o que denota uma ineficácia preocupante.



Em relação ao confronto direto, os Crew não perderam nenhum dos últimos cinco jogos diante de Cincinnati, sendo que desses duelos apenas um não teve três golos e menos do que 11 cantos. Curiosamente, o jogo que não teve golos foi mesmo o mais recente, disputado há uma semana, com um nulo no marcador.

CÓD 123 Columbus Crew 1.4 Empate 3.9 FC Cincinnati 6.08