Columbus Crew-DC United: equipa de Pedro Santos em ação

Encontro entre equipas da Conferência Este da Major League Soccer, com o Columbus Crew a receber a visita do DC United, num duelo que colocará frente a frente o sexto e o oitavo colocados da referida zona do campeonato.



Com 24 pontos, o Columbus de Pedro Santos entra em campo com seis vitórias, seis empates e quatro derrotas, ao passo que DC United tem 21 pontos, fruto também de seis triunfos, mas com três empates e sete derrotas nos restantes encontros.



Olhando a registos recentes, DC United não perdeu nenhum dos últimos três jogos, com uma vitória e dois empates a reportar. Já Columbus foi goleado no mais recente, por 4-1 pelos NY City, num resultado negativo que travou uma série de seis encontros seguidos sem perder.



Por fim, olhar ao confronto direto, que nos mostra essencialmente uma tendência para golos do DC United, uma equipa que marcou em todos os últimos sete jogos diante de Columbus. Em cinco deles foi mesmo a primeira equipa a fazê-lo. Curiosamente, o mais recente, disputado já este ano, foi a exceção à regra, com vitória dos Crew por 3-1.

CÓD 149 Columbus Crew 1.78 Empate 3.25 DC United 4.1