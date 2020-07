Columbus Crew-Minnesota United: por um lugar nos 'quartos'

Tempo de decisões na Major League Soccer, com Columbus Crew e Minnesota United a discutirem na madrugada de quarta-feira o acesso aos quartos-de-final do playoff, numa partida na qual se enfrentarão os primeiros do Grupo E aos segundos do Grupo F, respetivamente.



Com três vitórias em três jogos nas partidas disputadas até ao momento na 'bolha', os de Columbus chegam a esta partida moralizados, até porque se estender a série aos duelos prévios já lá vão dez jogos seguidos sem perder. Ainda assim, do outro lado estarão uns Minnesota United que vão também num bom momento, ainda que somem dois empates e apenas uma vitória neste mini torneio.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que este será o quarto encontro da história entre estes dois conjuntos na MLS, havendo por agora duas vitórias de Columbus e uma de Minnesota.