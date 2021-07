Columbus Crew-NE Revolution: voltar a vencer na mira de ambas as equipas

Duelo com promessa de emoções fortes na Major League Soccer, com um embate entre os Columbus Crew e os NE Revolution, duas equipas da Conferência Este que ocupam a quinta e primeira posição nessa zona do campeonato, respetivamente.



Com 23 pontos, os Revs têm sete vitórias e duas derrotas em onze encontros, contando até ao momento 18 golos marcados e 13 sofridos. Quanto a Columbus, com menos uma partida disputada e 15 pontos, tem quatro vitórias e três derrotas, sendo que em termos de golos o registo é bem mais modesto, com apenas 9 marcados e 7 sofridos.



Privados de Artur e Bradley Wright-Phillips, os Crew entram nesta partida vindos de dois jogos seguidos sem vencer, que travaram uma sequência de três vitórias seguidas. Por outro lado, note-se que apenas dois dos últimos sete jogos dos de Columbus tiveram mais do que 3 golos.



Quanto à equipa de New England, vem de uma derrota, que no seu caso travou uma sequência de cinco vitórias seguidas e seis jogos sem perder. Em quatro dos últimos cinco jogos ambas as equipas marcaram e houve pelo menos 3 golos. Em cinco dos últimos sete, refira-se, os Revs marcaram primeiro. No plano individual há que referir que Luis Caicedo e Christian Mafla serão baixas.



Quanto ao confronto direto, esta estatística que agora falamos também se evidencia, mas neste caso para o lado dos Crew, que foram a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez duelos diretos. Ainda assim, nenhum dos últimos cinco encontros teve mais do que 2 golos, sendo que quatro deles acabaram em 1-0.

CÓD 128 Columbus Crew 2.13 Empate 3.24 NE Revolution 2.79