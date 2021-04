Columbus Crew-Philadelphia Union: campeão inicia defesa do título

Campeão em título, o Columbus Crew inicia este domingo a defesa do seu estatuto, com uma receção aos Philadelphia Union, numa partida na qual Pedro Santos deverá ser titular na formação da casa.



Em campo estarão duas equipas com duas partidas disputadas nesta temporada, ambas para a Champions e ambas com vitórias e curiosamente por 4-0 e 1-0. Ainda assim, alargando a análise à época passada, os Crew levam sete jogos seguidos a vencer e cinco sem sofrer, ao passo que os Union ganharam os últimos três e também não sofreram.



Por fim, no confronto direto há a destacar três vitórias seguidas de Columbus a reportar.

