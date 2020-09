Columbus Crew-Philadelphia Union: Pedro Santos em ação

Arranca mais uma jornada do campeonato norte-americano de futebol (MLS). O Columbus Crew recebe, esta quarta-feira, o Philadelphia Union, em jogo a contar para a 9.ª jornada da prova, num encontro que irá colocar frente a frente o atual 2.º e 3.º classificado.

À entrada para esta ronda, o Columbus Crew posiciona-se no 2.º lugar, com 17 pontos, fruto de cinco vitórias, dois empates e uma derrota, enquanto que o Philadelphia Union encontra-se no 3.º posto, com 15 pontos, após somar quatro triunfos, três empates e uma derrota até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos registados, o Columbus Crew, que conta com o português Pedro Santos no plantel, registou duas vitórias (Atlanta United e Chicago Fire), um empate (FC Cincinnati) e duas derrotas (Minnesota United e New York City), ao passo que o Philadelphia Union somou três triunfos (Sporting Kansas City, New York Red Bulls e DC United), um empate (New England Revolution) e uma derrota (Portland Timbers).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para dois triunfos dos Columbus Crew nos últimos cinco duelos entre as duas equipas, enquanto que os Philadelphia Union triunfaram em apenas uma ocasião.