Columbus Crew-Toronto FC: reencontro duas semanas depois

Jogo entre duas equipas da Conferência Este da MLS, com os Columbus Crew a receberem este sábado, pelas 20 horas, a visita de Toronto FC, num duelo no qual se enfrentarão o 8.º e o 12.º, com 8 e 5 pontos, respetivamente.



Vindo de uma vitória, o conjunto de Pedro Santos chega a este jogos com a motivação desse sucesso, tendo pela frente uns canadianos que nos últimos dois encontros perderam e empataram. Na estatística, note-se que os Crew sofrem golos há cinco encontros, sendo que em quatro deles foram mesmo a primeira equipa a encaixar. Por outro lado, Torono foi também a primeira equipa a sofrer em cinco dos seis jogos que disputou.



Relativamente ao confronto direto, Toronto leva três jogos seguidos a ganhar, cinco sem perder e a marcar sempre diante de Columbus. Em quatro desses duelos foi mesmo a primeira equipa a faturar. No duelo mais recente, refira-se, jogado há duas semanas, os Crew venceram por 2-0. Como será desta vez?