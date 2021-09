Confiança-Sampaio Corrêa: último recebe a visita do sétimo na Série B

Encontro da 24.ª jornada da Série B do Brasileirão, com o último colocado Confiança a receber a visita do Sampaio Corrêa, o sétimo colocado à partida da ronda, com 35 pontos, mais 21 do que o oponente nesta jornada.



Com 9 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, o Sampaio Corrêa ainda sonha com a chegada ao top-4, ainda que chegue a este encontro numa série de seis jogos na qual apenas venceu um - empatou três e perdeu dois. No total tem 28 golos marcados e 20 sofridos.



Quanto ao Confiança... na prática está à procura de confiança. Leva sete jogos seguidos sem vencer - seis deles a perder -, foi sempre a primeira equipa a encaixar e a última vez que não sofreu golos foi há oito partidas. Tem 21 marcados e 37 sofridos, o que mostra bem a debilidade defensiva e a falta de acerto ofensivo.



Quanto ao confronto direto, destaque para os seis jogos seguidos do Confiança a sofrer diante do Sampaio Corrêa, incluindo as duas vitórias nos dois últimos encontros entre ambas, por 1-0 e 3-1. Ambas foram em 2021, a última das quais em junho.

CÓD 247 AD Confiança 2.55 Empate 2.8 Sampaio Corrêa 2.23