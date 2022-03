Connacht-Leinster: 10.º contra 1.º no United Rugby Championship

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 14.ª jornada da United Rugby Championship, com um embate entre o décimo colocado Connacht e o primeiro Leinster.



Com 50 pontos, conseguidos em 10 vitórias e 3 derrotas, o Leinster chega a este jogo vindo precisamente de um desses desaires, ao passo que o Connacht, com 28 pontos, perdeu três dos últimos cinco jogos que disputou.



Em termos de confronto direto, em dezembro o Leinster alcançou a segunda vitória consecutiva diante do Connacht, ao ganhar em casa por 47-19 - na primeira partida dessa série ganhou por 50-21 no reduto adversário.

Por Record