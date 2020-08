Connacht-Ulster: Aí está o regresso do Pro 14

Aí está o regresso do Pro 14, com um duelo entre o favorito Ulster (2.º na Conferência A) e o outsider Connacht (4.º na Conferência B). Sem jogarem desde março, estas duas equipas terão de debater com a falta de ritmo competitivo, ainda que tudo indique que isso não seja problema.



Com 35 pontos em 13 jogos disputados, o Connacht entra neste jogo com o objetivo de somar a sua primeira vitória ante o Ulster desde 2018, isto depois de no ano passado, em dois duelos, ter perdido ambos: o primeiro por 21-13 e o segundo por 35-3.



Quanto ao Ulster, tem 43 pontos em 13 partidas e no úlltimo jogo antes da partem empatou de forma incrível a zeros diante do Benetton Treviso.

CÓD 363 Connacht 2.72 Empate 16.82 Ulster 1.29