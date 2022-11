Coreia do Sul-Gana: duelo à atenção de Portugal

CÓD 131 Coreia do Sul 2,35 Empate 3,1 Gana 3

Num jogo do Grupo H do Mundial'2022, o mesmo de Portugal, Coreia do Sul e Gana encontram-se esta segunda-feira, numa partida que colocará frente a frente uns asiáticos que entraram a empatar diante do Uruguai e uns africanos que perderam frente a Portugal. Por isso, vencer é praticamente algo obrigatório para ambas as equipas, já que um desaire deixará logo o apuramento como algo muito difícil. No caso do Gana, a derrota implica desde logo o adeus à competição.Sem baixas de parte a parte, a Coreia do Sul de Paulo Bento entra em campo vinda de quatro jogos seguidos sem perder e três sem sofrer. Em seis dos últimos oito foi a primeira equipa a marcar, tendo sido uma das exceções o empate a zeros diante do Uruguai. Quanto ao Gana, vem da tal derrota diante de Portugal, num de dois jogos dos últimos sete no qual não foi a primeira equipa a faturar.Em termos históricos, estas duas equipas têm dois confrontos entre si, com uma vitória para cada lado. Ambos os encontros foram de preparação.