Coreia do Sul-Portugal: Seleção Nacional quer selar qualificação no 1.º lugar do grupo

Coreia do Sul e Portugal defrontam-se na tarde de sexta-feira, a partir das 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira e última jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol do Qatar, num encontro em que a seleção portuguesa tentará fechar desde logo o primeiro lugar do Grupo H.

À entrada para esta ronda, a Coreia do Sul, seleção orientada pelo português Paulo Bento, posiciona-se no terceiro lugar, com um ponto, fruto de um empate e uma derrota nos dois jogos até ao momento disputados na prova, enquanto que Portugal se encontra na liderança isolada, com seis pontos, após dois triunfos consecutivos no Mundial.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Coreia do Sul registou duas vitórias (Camarões e Islândia), dois empates (Costa Rica e Uruguai) e uma derrota (Gana), ao passo que Portugal somou quatro triunfos (República Checa, Nigéria, Gana e Uruguai) e um desaire (Espanha).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade... da Coreia do Sul, seleção que venceu o único duelo até ao momento disputado entre os dois países.