Corentin Moutet-Daniel Altmaier: encontro da 1.ª ronda de Umag

• Foto: Reuters

Encontro da 1.ª ronda do torneio ATP de Umag, com o francês Corentin Moutet a defrontar o alemão Daniel Altmaier, num duelo que colocará frente a frente o 116.º e o 65.º colocados do ranking ATP, respetivamente.



Mais bem colocado na tabela masculina, Altmaier é o sexto cabeça de série, mas chega a este torneio vindo de uma participação algo negativa em Hamburgo, onde caiu à primeira nos singulares e perdeu nos 'quartos' em pares. Este ano, o tenista alemão tem 19 vitórias e 22 derrotas sendo que em terra batida tem um registo positivo de 8 vitórias e 7 derrotas.



Quanto a Moutet, chegou a esta primeira ronda depois de passar o torneio de qualificação, onde venceu dois encontros em sets diretos. Este ano, ao contrário do oponente, o francês tem balanço positivo, com 21 triunfos e 12 derrotas. Na terra batida tem 13 vitórias e 6 derrotas.



A finalizar, de notar que Altmaier venceu o único duelo entre estes tenistas, quando em julho de 2021, há pouco mais de um ano, ganhou por desistência no torneio de Umag.

Por Record