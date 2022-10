Corinthians-Ath. Paranaense: Timão procura manter registo sem perder

Em jogo da 31.ª jornada da Série A do Brasileirão, com o Corinthians a receber a visita do Ath. Paranaense, num duelo que colocará frente a frente o 4.º e o 6.º colocados da tabela do campeonato carioca.



Com 51 pontos, o Timão entra em campo com 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Comandado por Vítor Pereira, o conjunto de São Paulo vem de três jogos sem perder, com duas vitórias e um empate, sendo que em cinco dos últimos seis encontros foi a primeira equipa a faturar.



Quanto ao Ath. Paranaense, tem 48 pontos, fruto de 13 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, chegando a este jogo numa sequência menos positiva, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos. Ao contrário do Corinthinas, a equipa de Scolari apenas por uma vez nos últimos seis jogos foi a primeira a marcar.



Quanto ao confronto direto, o Corinthians leva sete jogos seguidos sem perder e sempre a marcar ao Ath. Paranaense - e em primeiro lugar. Ainda assim, note-se que nos últimos dez apenas por duas vezes o marcador final teve 3 ou mais golos.

