Corinthians-Atlético GO: forasteiros não perderam nenhum dos últimos cinco jogos

Corinthians e Atlético Clube Goianiense defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para o arranque do campeonato brasileiro de futebol (Brasileirão), num encontro que colocará frente a frente duas equipas com registos recentes algo distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Corinthians registou três vitórias (Inter de Limeira, Sport Huancayo e River Plate) e duas derrotas (Peñarol e Palmeiras), enquanto que o Atlético Clube Goianiense somou um triunfo (Libertad Asuncion) e quatro empates (Grémio Anapolis, Palestino, Libertad Asuncion e Newell's Old Boys).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Corinthians, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Atlético Clube Goianiense a levar a melhor em apenas uma ocasião.