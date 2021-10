Corinthians-EC Bahia: Timão em boa fase

Encontro da 24.ª jornada do Brasileirão, com o sexto colocado Corinthians a receber a visita do Bahia, uma equipa que com uma partida ainda por disputar é somente 17.º, com 23 pontos, menos 11 do que o oponente desta partida.



Com oito vitórias, dez empates e cinco derrotas, o Timão vem de uma sequência de novo jogos seguidos sem perder - com quatro vitórias e cinco emaptes no registo. Ainda assim, note-se que os paulistas sofreram sempre golos nos últimos cinco duelos, ainda que tenham, claro, também marcado. Falando em golos, note-se que cinco dos últimos sete jogos do Corinthians tiveram menos do que 3 golos.



Quanto ao Bahia, entra em campo vindo de três jogos sem ganhar e com apenas um triunfo nos últimos nove. A turma visitante tem seis vitórias, cinco empates e onze derrotas no seu registo de época, estando a 1 ponto da zona de salvação.



Relativament ao confronto direto, nota para o facto de cinco dos últimos seis embates terem tido golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no total. Curiosamente, a exceção foi o duelo da primeira volta, com um nulo em São Salvador da Bahia.